Как назначается пенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца составляет 50% от пенсии умершего. Согласно статье 36 закона, эта пенсия может быть назначена всем членам семьи, находившимся на содержании умершего и оказавшимся нетрудоспособными.
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Пенсия выплачивается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным, а достигшим пенсионного возраста — пожизненно.
Кто может считаться нетрудоспособным членом семьи:
- Муж или жена, родители, если они имеют инвалидность или старше 65 лет.
- Дети до 18 лет или старше, если имеют инвалидность с детства. Обучающиеся дети могут получать пенсию до 23 лет.
- Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от возраста и трудоспособности.
Для военнослужащих, пенсия по потере кормильца установлена в пределах от 30 до 70% от денежного довольствия умершего, но не менее двух прожиточных минимумов, то есть 4722 гривен.
Кто может быть на содержании кормильца:
- Муж или жена.
- Родители.
- Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если у них инвалидность с детства.
- Дети, обучающиеся по дневной форме, до 23 лет.
- Пасынки и падчерицы, если они не получают алименты от родителей.
- Лица, ухаживающие за ребенком (детями) умершего до 8 лет.
- Члены семьи умершего, не работающие и занятые уходом за ребенком (детями) умершего.
Как получить пенсию по потере кормильца
Переход на новый вид пенсии происходит после подачи заявления. Для этого нужно подать следующие документы:
- заявление о назначении пенсии;
- Паспорт и идентификационный код заявителя;
- документ, подтверждающий место жительства;
- Трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего;
- Документ о содержании заявителя умершим;
- справка о составе семьи или свидетельство о браке;
- Свидетельство о смерти умершего.