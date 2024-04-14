За інвалідністю чи за віком: яку пенсію вигідніше оформити в Україні

Українці часто стикаються з вибором між пенсією за інвалідністю та пенсією за віком. Однак, не завжди зміна однієї пенсії на іншу буде вигідною для пенсіонера.

Коли варто змінити вид пенсії

За законодавством України, людина, яка має право на кілька видів пенсій, може обрати лише один, наприклад, пенсію за віком, інвалідністю чи у зв'язку з втратою годувальника.

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Якщо пенсіонер має ІІІ групу інвалідності й достатній страховий стаж, пенсія за віком зазвичай виявляється вигіднішою.

! Така особа отримує 50% пенсії за віком. Проте, якщо інвалід ІІІ групи ще не досяг пенсійного віку, але має повний стаж, йому може бути призначена пенсія за інвалідністю у розмірі повної пенсії за віком, тому перехід між видами пенсії не потрібен.

Для осіб з І чи ІІ групою інвалідності рішення залежить від віку і страхового стажу. Існує висока ймовірність, що пенсія за інвалідністю буде вигідніша за пенсію за віком у таких випадках.

Як перейти на інший вид пенсії Для зміни виду пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відповідною заявою. Початок нарахування нових виплат буде з дати подання заяви, на основі документів, що вже є у пенсійній справі. Також буде врахована додаткова інформація про стаж або заробіток, якщо такі дані не були включені до пенсійної справи раніше, включаючи періоди після призначення пенсії.

Хто отримає пенсію за віком у 2024 році

У 2024 році в Україні чоловіки та жінки можуть вийти на пенсію за віком після досягнення 60, 63 або 65 років, залежно від набутого страхового стажу. Пенсійний вік для жінок і чоловіків встановлюється наступним чином: