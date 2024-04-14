По инвалидности или по возрасту: какую пенсию выгоднее оформить в Украине

Украинцы часто сталкиваются с выбором между пенсией по инвалидности и пенсией по возрасту. Однако, не всегда смена одной пенсии на другую будет выгодной для пенсионера.

Когда стоит сменить вид пенсии

По законодательству Украины, человек, который имеет право на несколько видов пенсий, может выбрать только один, например, пенсию по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

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Если пенсионер имеет III группу инвалидности и достаточный страховой стаж, пенсия по возрасту обычно оказывается выгоднее.

! Такое лицо получает 50% пенсии по возрасту. Однако, если инвалид III группы еще не достиг пенсионного возраста, но имеет полный стаж, ему может быть назначена пенсия по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту, поэтому переход между видами пенсии не нужен.

Для лиц с I или II группой инвалидности решение зависит от возраста и страхового стажа. Существует высокая вероятность, что пенсия по инвалидности будет выгоднее пенсии по возрасту в таких случаях.

Как перейти на другой вид пенсии Для изменения вида пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением. Начало начисления новых выплат будет с даты подачи заявления, на основе документов, что уже есть в пенсионном деле. Также будет учтена дополнительная информация о стаже или заработке, если такие данные не были включены в пенсионное дело ранее, включая периоды после назначения пенсии.

Кто получит пенсию по возрасту в 2024 году

В 2024 году в Украине мужчины и женщины могут выйти на пенсию по возрасту по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного страхового стажа. Пенсионный возраст для женщин и мужчин устанавливается следующим образом: