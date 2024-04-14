Когда стоит сменить вид пенсии

По законодательству Украины, человек, который имеет право на несколько видов пенсий, может выбрать только один, например, пенсию по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

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Если пенсионер имеет III группу инвалидности и достаточный страховой стаж, пенсия по возрасту обычно оказывается выгоднее.

Заметьте! Такое лицо получает 50% пенсии по возрасту. Однако, если инвалид III группы еще не достиг пенсионного возраста, но имеет полный стаж, ему может быть назначена пенсия по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту, поэтому переход между видами пенсии не нужен.

Для лиц с I или II группой инвалидности решение зависит от возраста и страхового стажа. Существует высокая вероятность, что пенсия по инвалидности будет выгоднее пенсии по возрасту в таких случаях.

Как перейти на другой вид пенсии Для изменения вида пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением. Начало начисления новых выплат будет с даты подачи заявления, на основе документов, что уже есть в пенсионном деле. Также будет учтена дополнительная информация о стаже или заработке, если такие данные не были включены в пенсионное дело ранее, включая периоды после назначения пенсии.

Кто получит пенсию по возрасту в 2024 году

В 2024 году в Украине мужчины и женщины могут выйти на пенсию по возрасту по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного страхового стажа. Пенсионный возраст для женщин и мужчин устанавливается следующим образом: