Когда стоит сменить вид пенсии
По законодательству Украины, человек, который имеет право на несколько видов пенсий, может выбрать только один, например, пенсию по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца.
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Если пенсионер имеет III группу инвалидности и достаточный страховой стаж, пенсия по возрасту обычно оказывается выгоднее.
Для лиц с I или II группой инвалидности решение зависит от возраста и страхового стажа. Существует высокая вероятность, что пенсия по инвалидности будет выгоднее пенсии по возрасту в таких случаях.
Как перейти на другой вид пенсииДля изменения вида пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением. Начало начисления новых выплат будет с даты подачи заявления, на основе документов, что уже есть в пенсионном деле. Также будет учтена дополнительная информация о стаже или заработке, если такие данные не были включены в пенсионное дело ранее, включая периоды после назначения пенсии.
Кто получит пенсию по возрасту в 2024 году
В 2024 году в Украине мужчины и женщины могут выйти на пенсию по возрасту по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного страхового стажа. Пенсионный возраст для женщин и мужчин устанавливается следующим образом:
- лица со страховым стажем не менее 31 года имеют право на пенсию в возрасте 60 лет;
- лица со страховым стажем не менее 21 года могут выйти на пенсию в возрасте 63 года;
- лица, у которых страховой стаж от 15 до 21 года, имеют право на пенсию в возрасте 65 лет.