Пенсія за віком чи по інвалідності: яку отримувати вигідніше

В Україні громадяни можуть отримувати пенсію за віком або пенсію по інвалідності. Розмір виплат може суттєво відрізнятися, зокрема, це залежить від страхового стажу та групи інвалідності.

Як розраховується пенсія за інвалідністю

Пенсія за інвалідністю в Україні призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідну тривалість стажу залежить від віку людини, я кому вона отримала інвалідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Розмір пенсії по інвалідності залежить від пенсії за віком, яку має отримувати людина. Виплати обчислюються залежно від групи інвалідності у відсотках від розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При розрахунку пенсії за віком до страхового стажу крім відпрацьованих років зараховують ще й період з дня встановлення інвалідності до досягнення людиною віку у 60 років.

Важливо! Люди з інвалідністю, які ніде не працювали, отримують соціальну допомогу. У 2025 році її розмір складає 2 361 гривню.

Як розраховують пенсію за віком

Щоб вийти на пенсію за віком у 60 років у 2025 році українцям необхідно відпрацювати не менше 32 років.

Пенсію за віком розраховують, враховуючи страховий стаж та середній розмір виплат. Розрахунок проводиться за формулою:

середня заробітна плата за 3 роки х стаж х на індивідуальний коефіцієнт зарплати х 1%

Якщо людина відпрацювала 35 років, мала середню зарплату за 3 роки у розмірі 15 057,09 гривень, то отримає пенсію у 5 269,09 гривні.

Важливо! Українці, які вийшли на пенсію за віком, але не мають стажу можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію. Наразі вона складає 2 361 гривню.

Яка пенсія вигідніша – по інвалідності чи за віком

Отримувати одночасно пенсію по інвалідності та за віком не можна. Пенсіонерам доведеться обирати, які виплати отримувати.

Якщо людина має пенсію за віком у розмірі 10 000 гривень і третю групу інвалідності, по інвалідності отримуватиме лише 5 000 гривень. Тоді вигідніша пенсія за віком.

Якщо людина має першу групу інвалідності, то її пенсія за віком буде такою ж, як і пенсія по інвалідності.

Тому пенсія за віком часто вигідніша, ніж пенсія по інвалідності.