Пенсія за віком чи по інвалідності: які виплати вигідніше оформити

Деякі українці мають право обирати, яку пенсію вони хочуть собі оформити - за віком чи по інвалідності. Яка з них вигідніша, залежить від певних обставин.

Чи варто оформлювати пенсію по інвалідності ІІІ групи

Мінімальна пенсія у зв'язку з інвалідністю для ІІІ групи становить 50% від вікової. Проте у такому випадку оформляти пенсію за віком не завжди вигідно.

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Наприклад, якщо особа ще не досягла пенсійного віку, але має повний стаж, її виплати можуть бути однакові, як вікові, так і по інвалідності. Тому тут змінювати вид пенсії не має сенсу.

Яка ситуація з пенсією по І та ІІ групі

Нині пенсія для осіб з інвалідністю І групи становить 100% від вікової. У ІІ групи – 90% від пенсії за віком. В такому випадку варто звернути увагу на вік та кількість набутого страхового стажу особи.

У певних випадках виплата по інвалідності може бути вигіднішою за вікову.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію у 2024 році: