Стоит ли оформлять пенсию по инвалидности III группы
Минимальная пенсия в связи с инвалидностью для III группы составляет 50% от возрастной. Однако в таком случае оформлять пенсию по возрасту не всегда выгодно.
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Например, если лицо еще не достигло пенсионного возраста, но имеет полный стаж, его выплаты могут быть одинаковы, как возрастные, так и по инвалидности. Поэтому здесь менять вид пенсии не имеет смысла.
Какова ситуация с пенсией по I и II группе
Сейчас пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 100% от возрастной. У II группы – 90% от пенсии по возрасту. В таком случае стоит обратить внимание на возраст и количество приобретенного страхового стажа лица.
Сколько стажа надо для выхода на пенсию в 2024 году:
- в 60 лет – не менее 31 года страхового стажа;
- в 63 лет – 21 год страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.