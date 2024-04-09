Стоит ли оформлять пенсию по инвалидности III группы

Минимальная пенсия в связи с инвалидностью для III группы составляет 50% от возрастной. Однако в таком случае оформлять пенсию по возрасту не всегда выгодно.

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Например, если лицо еще не достигло пенсионного возраста, но имеет полный стаж, его выплаты могут быть одинаковы, как возрастные, так и по инвалидности. Поэтому здесь менять вид пенсии не имеет смысла.

Какова ситуация с пенсией по I и II группе

Сейчас пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 100% от возрастной. У II группы – 90% от пенсии по возрасту. В таком случае стоит обратить внимание на возраст и количество приобретенного страхового стажа лица.

Заметьте! В определенных случаях выплата по инвалидности может быть выгоднее возрастной.

Сколько стажа надо для выхода на пенсию в 2024 году: