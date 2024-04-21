Яку пенсію вигідніше обрати українцям: за інвалідністю чи за віком

Законодавство України дозволяє людині, яка має право на різні види пенсій, обрати лише один із них: за віком, по інвалідності або ж у зв’язку з втратою годувальника.

Кому варто змінювати вид пенсії

Якщо у пенсіонера інвалідність III групи та є достатньо кількість страхового стажу, то пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності III групи. А все тому, що пенсіонер з інвалідністю III групи отримує 50% пенсії за віком.

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Проте, переходити з одного виду пенсії на інший не є доцільним у випадку, якщо людина з ІІІ групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж. У такому випадку, пенсія за інвалідністю може призначатися одразу у розмірі пенсії за віком, тобто у повному обсязі.

Як перейти на інший вид пенсії

Для зміни виду пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відповідною заявою.

Початок нарахування нових виплат буде з дати подання заяви, на основі документів, що вже є у пенсійній справі.

Також буде врахована додаткова інформація про стаж або заробіток, якщо такі дані не були включені до пенсійної справи раніше, включаючи періоди після призначення пенсії.

Коли призначається пенсія

Пенсія по інвалідності

! Для осіб з І чи ІІ групою інвалідності рішення залежить від віку і страхового стажу. Існує висока ймовірність, що пенсія за інвалідністю буде вигідніша за пенсію за віком у таких випадках.

Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов’язаного з роботою та інвалідності з дитинства.

Розмір пенсії з інвалідності є наступним:

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Пенсія за віком

У 2024 році для отримання пенсії за віком громадяни, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років, повинні мати не менше 31 року страхового стажу, у 63 роки – мінімум 21 рік; у 65 років – 15 років. При цьому, у випадку пенсії за віком, розмір виплат залежить від тривалості стажу та розміру заробітної плати.

Наступні п’ять років мінімальна кількість страхового стажу, необхідна для отримання пенсії, буде збільшуватися. Таким чином, особи, які вийдуть на пенсію у 2028 році, мають мати щонайменше 35 років страхового стажу для призначення пенсії.