Какую пенсию выгоднее выбрать украинцам: по инвалидности или по возрасту

Законодательство Украины позволяет человеку, который имеет право на разные виды пенсий, выбрать лишь один из них: по возрасту, по инвалидности или же в связи с потерей кормильца.

Кому стоит менять вид пенсии

Если у пенсионера инвалидность III группы и есть достаточно количество страхового стажа, то пенсия по возрасту получается выгоднее, чем пенсия по инвалидности III группы. А все потому, что пенсионер с инвалидностью III группы получает 50% пенсии по возрасту.

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Однако переходить с одного вида пенсии на другой не является целесообразным в случае, если человек с III группой инвалидности еще не достиг пенсионного возраста, но уже имеет полный стаж. В таком случае, пенсия по инвалидности может назначаться сразу в размере пенсии по возрасту, то есть в полном объеме.

Как перейти на другой вид пенсии

Для изменения вида пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением.

Начало начисления новых выплат будет с даты подачи заявления, на основе документов, что уже есть в пенсионном деле.

Также будет учтена дополнительная информация о стаже или заработке, если такие данные не были включены в пенсионное дело ранее, включая периоды после назначения пенсии.

Когда назначается пенсия

Пенсия по инвалидности

! Для лиц с I или II группой инвалидности решение зависит от возраста и страхового стажа. Существует высокая вероятность, что пенсия по инвалидности будет выгоднее пенсии по возрасту в таких случаях.

Пенсия по инвалидности назначается, если человек потерял полную или частичную трудоспособность вследствие болезни, а также увечья, не связанного с работой и инвалидности с детства.

Размер пенсии по инвалидности является следующим:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Пенсия по возрасту

В 2024 году для получения пенсии по возрасту граждане, достигшие пенсионного возраста, то есть 60 лет, должны иметь не менее 31 года страхового стажа, в 63 года – минимум 21 год; в 65 лет – 15 лет. При этом, в случае пенсии по возрасту, размер выплат зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы.

Следующие пять лет минимальное количество страхового стажа, необходимое для получения пенсии, будет увеличиваться. Таким образом, лица, которые выйдут на пенсию в 2028 году, должны иметь не менее 35 лет страхового стажа для назначения пенсии.