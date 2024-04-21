Кому варто змінювати вид пенсії

Якщо у пенсіонера інвалідність III групи та є достатньо кількість страхового стажу, то пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності III групи. А все тому, що пенсіонер з інвалідністю III групи отримує 50% пенсії за віком.

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Проте, переходити з одного виду пенсії на інший не є доцільним у випадку, якщо людина з ІІІ групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж. У такому випадку, пенсія за інвалідністю може призначатися одразу у розмірі пенсії за віком, тобто у повному обсязі.

Як перейти на інший вид пенсії

  • Для зміни виду пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відповідною заявою.
  • Початок нарахування нових виплат буде з дати подання заяви, на основі документів, що вже є у пенсійній справі.
  • Також буде врахована додаткова інформація про стаж або заробіток, якщо такі дані не були включені до пенсійної справи раніше, включаючи періоди після призначення пенсії.

Коли призначається пенсія

  • Пенсія по інвалідності

Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов’язаного з роботою та інвалідності з дитинства.

Розмір пенсії з інвалідності є наступним:

  • особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

  • Пенсія за віком

У 2024 році для отримання пенсії за віком громадяни, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років, повинні мати не менше 31 року страхового стажу, у 63 роки – мінімум 21 рік; у 65 років – 15 років. При цьому, у випадку пенсії за віком, розмір виплат залежить від тривалості стажу та розміру заробітної плати.