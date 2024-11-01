Хто у листопаді може розраховувати на пенсію за вислугу років

Українці, які працювали на роботах, де втрачається професійна працездатність, можуть вийти на пенсію за вислугою років. Проте стосується це конкретних осіб.

Хто піде на пенсію за вислугою років

Щоб вийти на пенсію за вислугою років, чоловіки мають досягнути 50-55 років, тоді як жінки – 45-50 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсія за вислугою років доступна для таких професій:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації,

бортпровідники,

працівники залізничного транспорту та метрополітену,

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах,

працівники, зайняті на лісозаготівлях та лісосплаві,

механізатори (докери-механізатори) у портах,

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Є спеціальності для яких обов'язково потрібен необхідний стаж:

стаж творчої діяльності для артистів – від 20 до 35 років,

для чоловіків, які є працівниками авіації та льотно-випробувального складу – від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 та пізніше, для жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.1. 2017 та пізніше,

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення – від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017,

спортсмени – щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Зауважте! Військові йдуть на пенсію по вислузі років після завершення служби. Пенсія призначається незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги.

