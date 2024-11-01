Кто пойдет на пенсию по выслуге лет

Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, мужчины должны достичь 50-55 лет, тогда как женщины – 45-50 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия по выслуге лет доступна для таких профессий:

диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации,

бортпроводники,

работники железнодорожного транспорта и метрополитена,

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах,

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве,

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах,

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Есть специальности для которых обязательно нужен необходимый стаж:

стаж творческой деятельности для артистов – от 20 до 35 лет,

для мужчин, которые являются работниками авиации и летно-испытательного состава – от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 и позже, для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.1. 2017 и позже,

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017,

спортсмены – не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Заметьте! Военные идут на пенсию по выслуге лет после завершения службы. Пенсия назначается независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги.

