Хто піде на пенсію за вислугою років

Щоб вийти на пенсію за вислугою років, чоловіки мають досягнути 50-55 років, тоді як жінки – 45-50 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсія за вислугою років доступна для таких професій:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації,

бортпровідники,

працівники залізничного транспорту та метрополітену,

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах,

працівники, зайняті на лісозаготівлях та лісосплаві,

механізатори (докери-механізатори) у портах,

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Є спеціальності для яких обов'язково потрібен необхідний стаж:

стаж творчої діяльності для артистів – від 20 до 35 років,

для чоловіків, які є працівниками авіації та льотно-випробувального складу – від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 та пізніше, для жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.1. 2017 та пізніше,

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення – від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017,

спортсмени – щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Зауважте! Військові йдуть на пенсію по вислузі років після завершення служби. Пенсія призначається незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги.

