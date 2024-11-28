Пенсія за вислугу років: хто з українців зможе отримати такі виплати

Отримати пенсію за вислугу років можуть лише люди певних професій. Річ у тім, що подібну пенсію призначають лише особам, які працюють на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Хто може отримати пенсію незалежно від віку

Зокрема деякі особи можуть отримати пенсію за вислугу років до настання пенсійного віку, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Йдеться про такі спеціальності:

артисти за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років;

за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років; працівники авіації та льотно-випробувального складу за наявності вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 та пізніше, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.1. 2017 та пізніше;

за наявності вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 та пізніше, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.1. 2017 та пізніше; працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років; 6 місяців на 11.10.2017;

за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років; 6 місяців на 11.10.2017; спортсмени за наявності стажу щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Хто ще може претендувати на пенсію за вислугу років

Пенсію по вислузі років можуть отримати чоловіки 50 або 55 років та жінки 45-50 років. Але за умови, якщо вони мають достатню кількість загального страхового стажу та стажу на конкретній посаді.

На таку пенсію можуть розраховувати такі люди:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, зайняті на лісозаготівлях та лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Чи можуть військові оформити пенсію за вислугу років

Військовослужбовцям пенсія за вислугу років призначається під час звільнення з військової служби.

Однак є виключення:

пенсія незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

у разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Важливо! У цьому випадку розмір пенсій визначається від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров'я від 55%) до 70% відповідних сум грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. Зокрема мінімальний розмір пенсій за вислугу років не може бути нижчим за 3 854 гривень.

Який розмір пенсії за вислугу років

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Зокрема виплати залежать від тривалості набутого страхового стажу та

отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Зверніть увагу! Така пенсія призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи або посади, що

надає право на таку пенсію.