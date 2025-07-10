Чи може українець на пенсії за вислугу років продовжувати працювати

Представники окремих професій після 50 років можуть вийти на пенсію за вислугу років. Частина з них хоче продовжувати працювати, проте аби не втратити виплати потрібно дотримуватися деяких умова.

Хто має право вийти на пенсію за вислугу років

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це можуть бути:

артисти;

медики;

працівники освіти;

військові;

працівники прокуратури;

поліцейські;

працівники авіації;

спортсмени та інші.

Кожна з галузей має перелік посад, які мають право на пенсію за вислугу років. Наприклад, у медиків це лікарі, середній медперсонал та фармацевти, а у педагогів – учителі, вихователі тощо.

Чи можна продовжувати працювати після виходу на пенсію за вислугу років

Закон визначає обов'язок пенсіонера повідомляти про факт свого працевлаштування або звільнення з роботи, оскільки право на виплату пенсії чи визначення її розміру в окремих випадках залежить від того, працює пенсіонер, чи ні.

Зокрема, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Проте продовжувати працювати можна, якщо ви переходите на роботу в ту галузь, яка дає права на пенсію за вислугу років, або обираєте посаду, яка не входить до Переліку.

Так лікарі та медичні сестри можуть перейти на посаду молодшого медперсоналу – сестри-господині, технічні службовці, молодші медсестри. Так само вчителі можуть працювати на посадах помічника вихователя чи асистента вчителя.

У такому разі працівники зможуть отримувати як заробітну плату, так і пенсію за вислугу років.