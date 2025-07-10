Кто имеет право выйти на пенсию за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это могут быть:

артисты;

медики;

работники образования;

военные;

работники прокуратуры;

полицейские;

работники авиации;

спортсмены и другие.

Каждая из отраслей имеет перечень должностей, которые имеют право на пенсию за выслугу лет. Например, у медиков это врачи, средний медперсонал и фармацевты, а у педагогов – учителя, воспитатели и тому подобное.

Можно ли продолжать работать после выхода на пенсию за выслугу лет

Закон определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы, поскольку право на выплату пенсии или определение ее размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер, или нет.

В частности, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Однако продолжать работать можно, если вы переходите на работу в ту отрасль, которая дает право на пенсию за выслугу лет, или выбираете должность, которая не входит в Перечень.

Так врачи и медицинские сестры могут перейти на должность младшего медперсонала – сестры-хозяйки, технические служащие, младшие медсестры. Так же учителя могут работать на должностях помощника воспитателя или ассистента учителя.

В таком случае работники смогут получать как заработную плату, так и пенсию за выслугу лет.