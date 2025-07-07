Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

В 2025 году украинские педагоги могут выйти на пенсию за выслугу в 55 лет, если имеют не менее 30 лет педагогического стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на пенсию за выслугу лет предусмотрено для педагогов, которые занимают соответствующие педагогические должности:

в общеобразовательных учебных заведениях;

в дошкольных учреждениях;

в школах-интернатах;

во внешкольных и профессионально-технических заведениях.

Ранее учителя имели право на такую пенсию при наличии стажа от 25 лет и без каких-либо возрастных ограничений. Однако позже стаж увеличили и установили обязательный пенсионный возраст.

Важно! Эти требования действуют для педагогов, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Те, кто до этой даты уже имел соответствующий стаж, могут выйти на пенсию за выслугу лет независимо от возраста.

Какой размер пенсии за выслугу лет

Размер пенсии за выслугу лет для учителей рассчитывают по специальной формуле, которая включает:

Среднюю заработную плату за месяц перед выходом на пенсию.

Коэффициент стажа, который зависит от продолжительности страхового стажа.

Коэффициент заработка, который определяется как соотношение индивидуального заработка к среднему по стране.

Средний размер пенсии за выслугу лет для учителя в 2025 году составляет около 5 000-6 000 гривен, если педагог имел средний уровень зарплаты.

Кроме того, учителям начисляют дополнительные надбавки за выслугу лет:

при стаже 3-10 лет – 10% от должностного оклада;

при стаже 10-20 лет – 20%;

при стаже от 20 лет – 30%.

Стоит знать! Пенсию за выслугу лет учителям платят только после увольнения с должности, которая дает право на эту пенсию. Если человек снова устроится на подобную должность, то выплаты прекратят до окончательного увольнения.