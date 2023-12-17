Пенсія за вислугу років: хто має право на отримання та за яких умов

ПФУ повідомив про умови та тривалість спеціального стажу роботи, за якого може бути призначена пенсія за вислугу років. Виплати залежать від професій та посад, на яких працювала людина.

Хто має право на пенсію за вислугу років

Оформити пенсію за вислугу років мають особи незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи:

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не менше 25 років стажу – для артистів;

не менше 25 років для чоловіків та не менше 20 років для жінок – працівникам авіації та льотно-випробного складу;

не менше 25 років стажу – для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення;

не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років – для спортсменів.

Кому ще призначається пенсія

Пенсія за вислугою років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією/посадою призначається:

Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації.

Бортпровідникам.

Працівникам залізничного транспорту та метрополітену.

Працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах.

Працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві.

Механізаторам (докерам-механізаторам) у портах.

Плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Як визначається розмір пенсії

Розміри пенсій визначається згідно зі статтями 27 – 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Та залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Також такі пенсіонери мають право на допомогу у розмірі десяти місячних пенсій.

Зазначена грошова допомога виплачується особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" – "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж на таких посадах 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок, а також якщо вони до цього не отримували жодного виду пенсій,

– пояснила Людмила Язан, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян.

При цьому, пенсія за вислугу років призначається при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію. А у випадку працевлаштування на роботу, яка дає право на цей вид пенсії – припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з такої роботи.