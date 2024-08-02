Пенсія за втратою годувальника: кому призначають виплати

Через певні сімейні обставини деяким людям можуть призначити пенсію за втратою годувальника. Для цього треба належати до певної категорії.

Коли приходить пенсія по втраті годувальника

Пенсія по втраті годувальника призначається для членів родини, які втратили особу, яка їх забезпечувала та не мають змоги самостійно себе забезпечувати.

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До непрацездатних членів родини належать:

інший з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Який розмір виплат по втраті годувальника

на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними рівними частками.

Пенсію у зв’язку зі втратою годувальника можуть призначити, якщо члени родини померлого були на повному утриманні годувальника.Мінімальний розмір такої пенсії становить 1 180,5 гривні.