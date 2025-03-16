Яка буде пенсія у людини з зарплатнею 8 000 гривень

Розмір пенсії в Україні залежить від багатьох факторів. Зокрема йдеться про заробітну плату, вік людини, коли вона виходить на пенсію, її стать тощо.

Яка пенсія з зарплатою 8 000 гривень

Розрахувати розмір своєї майбутньої виплати українці можуть за допомогою Пенсійного калькулятора, передає 24 Канал з посиланням на сайт.

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Наприклад, якщо чоловік отримував щомісячно зарплату у розмірі 8 000 гривень, та вийшов на пенсію у 65 років на загальних умовах, то його виплата складатиме 3 640 гривень.

Однак, якщо жінка отримувала кожного місяця 8 000 гривень, та вийшла на заслужений відпочинок у 65 років, то розмір її пенсії становитиме 3 936 гривень.

Якщо ж люди з такою зарплатнею вийшли на пенсію, у 63 роки, то вони отримуватимуть:

чоловік – 3304;

жінка – 3576.

Люди, які вийшли на відпочинок, у 60 років, отримають таку виплату:

чоловік – 2800;

жінка – 3144.

Цю послугу розроблено для людей, які хотіли б спрогнозувати своє пенсійне майбутнє і дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком за даними, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України. При цьому користувач може додати відомості про ті періоди своєї трудової діяльності, які наразі в Фонді відсутні,

– йдеться на сайті ПФУ.

Зверніть увагу! Пенсійний калькулятор розраховує прогнозний розмір пенсії за віком за показниками, які наявні на момент розрахунку.