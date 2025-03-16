Какая пенсия с зарплатой 8 000 гривен

Рассчитать размер своей будущей выплаты украинцы могут с помощью Пенсионного калькулятора, передает 24 Канал со ссылкой на сайт.

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Например, если мужчина получал ежемесячно зарплату в размере 8 000 гривен, и вышел на пенсию в 65 лет на общих условиях, то его выплата будет составлять 3 640 гривен.

Однако, если женщина получала каждый месяц 8 000 гривен, и вышла на заслуженный отдых в 65 лет, то размер ее пенсии составит 3 936 гривен.

Если же люди с такой зарплатой вышли на пенсию, в 63 года, то они будут получать:

мужчина – 3304;

женщина – 3576.

Люди, которые вышли на отдых, в 60 лет, получат такую выплату:

мужчина – 2800;

женщина – 3144.

Эта услуга разработана для людей, которые хотели бы спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту по данным, содержащихся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины. При этом пользователь может добавить сведения о тех периодах своей трудовой деятельности, которые сейчас в Фонде отсутствуют,

– говорится на сайте ПФУ.

Обратите внимание! Пенсионный калькулятор рассчитывает прогнозный размер пенсии по возрасту по показателям, которые имеются на момент расчета.