На яку пенсію можна розраховувати зі стажем 50 років

У 2025 році призначення пенсії визначається залежно від досягнення передбаченого законодавство віку. Тому аби розрахувати розміри пенсійних виплат із визначеним стажем необхідно врахувати декілька аспектів.

Як визначити пенсію зі стажем понад 50 років

У 2025 році вийти на пенсію можна лише за наявності визначеного страхового стажу. Наприклад, у 60 років стажу має бути не менше 32 років, у 63 роки близько 22 років, а у 65 років – не менше 15 років, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Отож, аби визначити точний розмір пенсійних виплат зі стажем у 50 років варто звернути увагу на:

показники заробітньої плати за останні 3 роки,

перемножити вищезазначений показник на співвідношення власної зарплати до середньої,

весь розрахунок після цього треба потім помножити на стаж у роках і на 1%.

Варто зазначити! Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років щороку збільшується на 12 місяців.

Процедура призначення пенсії за віком

Пенсійні виплати призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку. При цьому звернення має бути пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Однак є і випадки, коли пенсія за віком після досягнення 60 років може призначатися автоматично. Для цього в реєстрі застрахованих осіб мають бути відомості про стаж, що набуто особою до 2004 року, а роботодавець оцифрував трудову книгу та інші документи.