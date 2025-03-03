Як визначити пенсію зі стажем понад 50 років

У 2025 році вийти на пенсію можна лише за наявності визначеного страхового стажу. Наприклад, у 60 років стажу має бути не менше 32 років, у 63 роки близько 22 років, а у 65 років – не менше 15 років, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Отож, аби визначити точний розмір пенсійних виплат зі стажем у 50 років варто звернути увагу на:

показники заробітньої плати за останні 3 роки,

перемножити вищезазначений показник на співвідношення власної зарплати до середньої,

весь розрахунок після цього треба потім помножити на стаж у роках і на 1%.

Варто зазначити! Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років щороку збільшується на 12 місяців.

Процедура призначення пенсії за віком

Пенсійні виплати призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку. При цьому звернення має бути пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Однак є і випадки, коли пенсія за віком після досягнення 60 років може призначатися автоматично. Для цього в реєстрі застрахованих осіб мають бути відомості про стаж, що набуто особою до 2004 року, а роботодавець оцифрував трудову книгу та інші документи.