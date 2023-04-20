Що буде з пенсією при виїзді за кордон: відповідь Мінреінтеграції

Серед пенсіонерів, які виїхали за кордон чимало тих, хто отримував виплати у готівковій формі фізично. Мінреінтеграції розповіли, що виплати можна буде отримувати міжнародними переказами.

Пенсія за кордоном

Пенсіонери, які отримували виплати готівкою у відділення Укрпошти, але зараз проживають за кордоном, матимуть змогу тепер отримувати пенсії через міжнародні перекази.

Читайте також На яку пенсію за інвалідністю можуть розраховувати військові

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування).



Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному ПФУ.

Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі,

– повідомили у відомстві.

Які пенсії в Україні

Середня пенсія в Україні після березневої індексації складає 5 238 гривень. Найвищу пенсію отримують у Києві – 7 129 гривень, а найнижчу у Тернопільській області – 3 998 гривень.

У квітні відбувся перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, який стосувався близько 600 тисяч громадян. Підвищення було індивідуальним та залежало від кількох факторів:

страхового стажу людини (враховується додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію);

від співвідношення між зарплатою, яку отримує людина, і середньою зарплатою по країні (так званий коефіцієнт заробітку).

У Червні працюючі пенсіонери отримають доплату до пенсії – 1 200 гривень. Йдеться про тих, хто має не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі щонайменше 7 000 гривень.