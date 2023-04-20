Розмір пенсії за інвалідністю

Військові пенсії за інвалідністю залежать від отриманої групи, а вимірюється у відсотках від грошового забезпечення. Їх поділяють на певні види.

Читайте також Кандидатів у 8,5 раза більше, ніж вакансій: чи можливо зараз ввійти в ІТ

Перший вид – пенсії за інвалідністю, яка настала внаслідок війни. Йдеться про поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язані з перебуванням на фронті:

I група інвалідності – 100% грошового забезпечення, але не менше 5 025 гривень;

II група інвалідності – 80% грошового забезпечення, не менше 4 610 гривень;

III група інвалідності – 60% грошового забезпечення, не менше 4 396 гривень.

Другий вид – пенсії за інвалідністю від нещасного випадку. Однак цей випадок не пов'язаний з війною:

I група інвалідності – 70% грошового забезпечення. Не менше 4 605 гривень;

II група інвалідності – 60% грошового забезпечення, не менше 4 396 гривень;

III група інвалідності – 40% грошового забезпечення, не менше 4 186 гривень.

Зверніть увагу, що військовий зможе отримати таку пенсію у разі, якщо інвалідність настала під час служби й протягом 3 місяців після закінчення. Можливо й пізніше, але якщо її спричинила травма, яку отримала особа під час служби.

До слова, крім пенсій військові можуть отримати ще й одноразові виплати через інвалідність. Для I групи – 1,073 мільйона гривень, II групи – 805,2 тисячі гривень, III група – 671 тисячі гривень.

Хто з пенсіонерів може втратити пенсію

Нагадуємо, що Україна планує розірвати угоду про трудову діяльність з Росією. А тому громадяни, які набули страховий стаж на території агресорки, можуть не отримати права на пенсію.

Цікаво Друга пенсія може з'явитися ще у 2023 році

Ще раніше згідно з угодою обидві сторони визнавали дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень освіти та кваліфікації. Також визнавався й страховий стаж, який вони набували на територіях обох країн.