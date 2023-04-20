Розмір пенсії за інвалідністю
Військові пенсії за інвалідністю залежать від отриманої групи, а вимірюється у відсотках від грошового забезпечення. Їх поділяють на певні види.
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Перший вид – пенсії за інвалідністю, яка настала внаслідок війни. Йдеться про поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язані з перебуванням на фронті:
- I група інвалідності – 100% грошового забезпечення, але не менше 5 025 гривень;
- II група інвалідності – 80% грошового забезпечення, не менше 4 610 гривень;
- III група інвалідності – 60% грошового забезпечення, не менше 4 396 гривень.
Другий вид – пенсії за інвалідністю від нещасного випадку. Однак цей випадок не пов'язаний з війною:
- I група інвалідності – 70% грошового забезпечення. Не менше 4 605 гривень;
- II група інвалідності – 60% грошового забезпечення, не менше 4 396 гривень;
- III група інвалідності – 40% грошового забезпечення, не менше 4 186 гривень.
До слова, крім пенсій військові можуть отримати ще й одноразові виплати через інвалідність. Для I групи – 1,073 мільйона гривень, II групи – 805,2 тисячі гривень, III група – 671 тисячі гривень.
Хто з пенсіонерів може втратити пенсію
Нагадуємо, що Україна планує розірвати угоду про трудову діяльність з Росією. А тому громадяни, які набули страховий стаж на території агресорки, можуть не отримати права на пенсію.
Цікаво Друга пенсія може з'явитися ще у 2023 році
Ще раніше згідно з угодою обидві сторони визнавали дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень освіти та кваліфікації. Також визнавався й страховий стаж, який вони набували на територіях обох країн.