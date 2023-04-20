Размер пенсии по инвалидности

Военные пенсии по инвалидности зависят от полученной группы, а измеряются в процентах от денежного довольствия. Их делят на определенные виды.

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Первый вид – пенсии по инвалидности, наступившей в результате войны. Речь идет о ранениях, контузиях, увечьях, заболеваниях, связанных с пребыванием на фронте:

I группа инвалидности – 100% денежного довольствия, но не менее 5 025 гривен;

II группа инвалидности – 80% денежного довольствия, не менее 4 610 гривен;

III группа инвалидности – 60% денежного довольствия, не менее 4 396 гривен.

Второй вид – пенсии по инвалидности от несчастного случая. Однако этот случай не связан с войной:

I группа инвалидности – 70% денежного довольствия. Не менее 4605 гривен;

II группа инвалидности – 60% денежного довольствия, не менее 4 396 гривен;

III группа инвалидности – 40% денежного довольствия, не менее 4 186 гривен.

Обратите внимание, что военный сможет получить такую пенсию в случае, если инвалидность наступила во время службы и в течение трех месяцев после окончания. Возможно и позже, но если ее причинила травма, которую получил человек во время службы.

К слову, кроме пенсий, военные могут получить еще и единовременные выплаты из-за инвалидности. Для I группы – 1,073 миллиона гривен, II группы – 805,2 тысяч гривен, III группа – 671 тысяч гривен.

Кто из пенсионеров может потерять пенсию

Напомним, что Украина планирует расторгнуть соглашение о трудовой деятельности с Россией. Поэтому граждане, которые получили страховой стаж на территории агрессорки, могут не получить права на пенсию.

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Еще раньше, согласно соглашению, обе стороны признавали дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца об уровне образования и квалификации. Также признавался и страховой стаж, который они приобретали на территориях обеих стран.