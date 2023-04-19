Кто может потерять право на пенсию

На сайте Федерации профсоюзов разместили законопроект, предусматривающий расторжение соглашения с правительством страны-агрессоркы о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России. Таким образом, часть украинцев может утратить право на пенсию.

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Напоминаем, что она была подписана между Украиной и Россией еще в 1992 году. Она предполагала, что трудовой стаж граждан на территориях обеих стран взаимно определяется сторонами.

Однако полномасштабное вторжение России нарушило все принципы и основные цели соглашения.

Что признавала сделка

Ранее обеими сторонами признавались дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца об уровне образования и квалификации, выданные соответствующими компетентными органами сторон без легализации.

Кроме того, признавался и страховой стаж граждан, который они приобретали на территориях обеих стран.

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А также основания для социальной защиты инвалидов.

Какие доплаты получат пенсионеры в июне

В этом месяце продолжающим работать украинским пенсионерам провели перерасчет пенсий. Впрочем, их перечислят только в июне сразу за 3 месяца.

Получить доплату могут работающие пенсионеры, имеющие не менее 35 лет стажа и выплату в размере не менее 7 000 гривен.

Кроме того, работающие пенсионеры по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа. А с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло два года.

Сама же доплата составит 1 200 гривен. Однако запомните, что чем выше заработная плата, тем больше будет и доплата.