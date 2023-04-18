Кто имеет право на дополнительные 730 гривен

Украинки вправе выйти на пенсию до 60 лет. Кроме того, могут получить еще и доплату в размере 35% прожиточного минимума. Ее выплачивают вместе с пенсией.

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Впрочем, согласно закону Украины на все это имеют право женщины, родившие 5 детей, воспитывали их до достижения шестилетнего возраста и не менее 15 лет страхового стажа.

К слову, в этом году прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2093 гривен. Согласно этому доплата к пенсии для многодетных матерей составляет 732,55 гривны.

Кому перечислят пенсию

Пенсионерам, продолжающим работать несмотря на возраст, в апреле перечислили пенсии. При этом они будут начислены окончательно только в июне сразу за 3 месяца.

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Получить доплату могут те, у кого не менее 35 лет стажа и выплаты в размере 7 тысяч гривен. Кроме того, повышение пенсий коснется следующих категорий: