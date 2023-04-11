Как рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, средний размер пенсии в Украине после мартовской индексации впервые превысил 5 тысяч гривен, а именно 5 219 гривен.
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Что же будет в апреле
Повышение пенсий масштабной индексацией в марте не заканчивается. Те пенсионеры, которые продолжают работать, смогли получить перерасчет своих выплат еще в начале апреля.
По закону только две категории пенсионеров могли получить в апреле повышение. И это касается:
- тех, кто после назначения предварительного перерасчета продолжал работать и приобрел 24 и более месяцев страхового стажа;
- тех, кто продолжал работать и приобрел не больше 24 месяцев (например, 15, 20 месяцев страхового стажа).
Однако им такой перерасчет производится в том случае, если после назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.
Каким будет размер перерасчета
Для каждого он будет определяться индивидуально. То есть если у человека низкая заработная плата, но много страхового стажа, то доплата будет только за сверхурочный стаж. Впрочем, если же зарплата у пенсионера на высоком уровне, вырастет и основной размер пенсии.
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В результате таких перерасчетов через 2 года мы видели повышение и за 400, 500, 600 гривен. То есть это все сугубо индивидуально,
– говорит Ирина Ковпашко.
Кроме того, пенсионерам нужно готовиться к тому, что выплаты могут возрасти незначительно. У каждого ведь своя ситуация.