Как рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, средний размер пенсии в Украине после мартовской индексации впервые превысил 5 тысяч гривен, а именно 5 219 гривен.

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Напоминаем, что повышение получили более 10 миллионов пенсионеров, а его средний размер составил около 580 гривен.

Что же будет в апреле

Повышение пенсий масштабной индексацией в марте не заканчивается. Те пенсионеры, которые продолжают работать, смогли получить перерасчет своих выплат еще в начале апреля.

Обратите внимание, формально пересчет начисляется с 1 апреля, однако некоторые пенсионеры могут получить средства только в июне с доплатами за апрель и май.

По закону только две категории пенсионеров могли получить в апреле повышение. И это касается:

тех, кто после назначения предварительного перерасчета продолжал работать и приобрел 24 и более месяцев страхового стажа;

тех, кто продолжал работать и приобрел не больше 24 месяцев (например, 15, 20 месяцев страхового стажа).

Однако им такой перерасчет производится в том случае, если после назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

Каким будет размер перерасчета

Для каждого он будет определяться индивидуально. То есть если у человека низкая заработная плата, но много страхового стажа, то доплата будет только за сверхурочный стаж. Впрочем, если же зарплата у пенсионера на высоком уровне, вырастет и основной размер пенсии.

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В результате таких перерасчетов через 2 года мы видели повышение и за 400, 500, 600 гривен. То есть это все сугубо индивидуально,

– говорит Ирина Ковпашко.

Кроме того, пенсионерам нужно готовиться к тому, что выплаты могут возрасти незначительно. У каждого ведь своя ситуация.