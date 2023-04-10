В апреле украинцы получили перерасчет пенсий. Интересно, что работающие пенсионеры, которые вышли на пенсию со стажем в 35 лет и имели выплату около 7 тысяч гривен, могут рассчитывать на перерасчет в 1 200 гривен.
Читайте также Бензин на 10 гривен дороже: что может произойти с ценами на АЗС по возвращению налогов
Почему не все пенсионеры получат доплату в апреле
В Пенсионном фонде заявили, что перерасчет в апреле можно получить только если есть данные об уплаченных взносах с зарплат в первом квартале 2023 года. Впрочем, они могут поступать с опозданием. Следовательно, перерасчет фактически насчитают не в апреле, а в июне.
Однако для каждого работающего пенсионера размер перерасчета будет индивидуальным. Все потому, что у кого-то может быть выше зарплата, а у кого-то ниже.
Кто имеет право получить перерасчет в апреле
- Работающие пенсионеры по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.
Интересно Повышение некоторых пенсий в 2023 году было отменено
- Или с момента назначения пенсии или предварительного пересчета прошло два года.
Кстати, чтобы узнать свой размер повышения, нужно ваш увеличенный на два года стаж в годах умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Речь идет об отношении собственной зарплаты к средней.