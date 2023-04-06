Индексацию беднейшим отменили

В Кабмине упразднили решение об индексации. Речь идет об увеличении минимальной и максимальной пенсии, надбавки за стаж.

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К примеру, в прошлом году цены выросли на 26,6%. В то же время повышение пенсий составило всего 13,3%. В этом же году инфляция может достичь, в лучшем случае, около 20%.

Сейчас прожиточный минимум составляет 2 684 гривен ежемесячно. А минимальная пенсия – 2 093 гривны.

Напоминаем, с 1 марта для 10,5 миллиона пенсионеров провели индексацию. Уровень повышения составил 19,7%. Кроме того, с 1 апреля перерасчет провели и для продолжающих работать пенсионеров.

Сколько должны получать пенсионеры

По расчетам, чтобы компенсировать рост цен, минимальные пенсионные выплаты должны поднять не менее 33,3%. Таким образом, это покрыло бы повышение цен как в этом году, так и в прошлом.

Согласно этому минимальная пенсия с 2 093 гривен поднялась бы на 2 789 гривен.

В то же время, Андрей Рева, бывший министр социальной политики, объясняет, что минимальная пенсия должна составлять хотя бы 4 000 гривен.

Самые бедные слои населения, получающие пенсию, близкую к минималке, – а это около 4 миллионов человек, – пострадают больше всего. Необходимо повысить минимальную пенсию с 2 093 до 4 000 гривен,

– говорит Рева.

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Проблемы с пенсиями после победы: что может случиться

Существует мнение, что после полномасштабной войны в Украине могут возникнуть проблемы с пенсиями. Все из-за того, что количество военных уменьшится.

Сейчас по своим зарплатам защитники платят в бюджет Пенсионного фонда 22% ЕСВ. Однако после победы поступления сократятся из-за уменьшения количества военных.

До полномасштабного вторжения военные платить в Фонд близко 1,32 миллиарда гривен. А вот в январе 2022 года эта цифра составила 19,9 миллиарда гривен.