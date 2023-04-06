Індексацію найбіднішим скасували

У Кабміні скасували рішення про індексацію. Йдеться про збільшення мінімальної та максимальної пенсії, надбавки за стаж.

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До прикладу, торік ціни зросли на 26,6%. Водночас підвищення пенсій склало лише 13,3%. Цього ж року інфляція може сягнути, у найкращому разі, близько 20%.

Зараз прожитковий мінімум складає 2 684 гривень щомісяця. А мінімальна пенсія – 2 093 гривні.

Нагадуємо, з 1 березні для 10,5 мільйонів пенсіонерів провели індексацію. Рівень підвищення становив 19,7%. Крім того, з 1 квітня перерахунок провели й для пенсіонерів, що продовжують працювати.

Скільки повинні отримувати пенсіонери

За розрахунками, щоб компенсувати зростання цін, мінімальні пенсійні виплати повинні підняти на щонайменше 33,3%. Таким чином, це покрило б підвищення цін, як цього року, так і минулого.

Згідно з цим мінімальна пенсія з 2 093 гривень піднялася б на 2 789 гривень.

Водночас Андрій Рева, колишній міністр соціальної політики, пояснює, що мінімальна пенсія повинна становити хоча б 4 000 гривень.

Найбідніші верстви населення, ті, хто отримує пенсію, близьку до мінімалки, – а це близько 4 мільйони осіб, – постраждають найбільше. Необхідно підвищити мінімальну пенсію із 2 093 до 4 000 гривень,

– каже Рева.

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Проблеми з пенсіями після перемоги: що може трапитися

Існує думка, що після повномасштабної війни, в Україні можуть виникнути проблеми з пенсіями. Все через те, що кількість військових зменшиться.

Зараз зі своїх зарплат захисники платять в бюджет Пенсійного фонду 22% ЄСВ. Однак після перемоги надходження скоротяться через зменшення кількості військових.

До повномасштабного вторгнення військові платити у Фонд близько 1,32 мільярда гривень. А от у січні 2022 року ця цифра склала 19,9 мільярда гривень.