Як розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко, середній розмір пенсії в Україні після березневої індексації вперше перевищив 5 тисяч гривень, а саме 5 219 гривень.

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Нагадуємо, що підвищення отримали понад 10 мільйонів пенсіонерів, а його середній розмір склав майже 580 гривень.

Що ж буде у квітні

Підвищення пенсій масштабною індексацією у березні не закінчується. Ті пенсіонери, що продовжують працювати, змогли отримати перерахунок своїх виплат ще й на початку квітня.

Зверніть увагу, формально перерахунок нараховують з 1 квітня, однак деякі пенсіонери можуть отримати кошти тільки у червні з доплатами за квітень та травень.

За законом лише дві категорії пенсіонерів могли отримати у квітні підвищення. І це стосується:

тих, хто після призначення попереднього перерахунку продовжували працювати й придбали 24 і більше місяців страхового стажу;

тих, хто продовжував працювати й придбав не більше 24 місяців (наприклад, 15, 20 місяців страхового стажу).

Однак їм такий перерахунок проводиться у тому випадку, якщо після призначення пенсії чи попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

Яким буде розмір перерахунку

Для кожного він визначатиметься індивідуально. Тобто, якщо у людини низька заробітна плата, але багато страхового стажу, то доплата буде тільки за понаднормовий стаж. Втім, якщо ж зарплата у пенсіонера на високому рівні, то зросте й основний розмір пенсії.

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В результаті таких перерахунків через 2 роки ми бачили підвищення і за 400, 500, 600 грн. Тобто це все суто індивідуально,

– каже Ірина Ковпашко.

Крім того, пенсіонерам потрібно готуватися до того, що виплати можуть зрости несуттєво. Адже у кожного своя ситуація.