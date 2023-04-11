У скільки можна вийти на пенсію в Україні

В Україні вимоги щодо виходу на пенсію у 60 років підвищуються поетапно. Цьогоріч для того, щоб піти на заслужений відпочинок потрібно не менше 30 років страхового стажу.

Читайте також Не лише військовим: кому повернули 30 тисяч доплати

Відтак, у 2023 році вік виходу на пенсію також змінився:

Якщо страховий стаж становить 30 років, то вийти на пенсію можна у 60 років;

Якщо стаж від 19 до 29 років – у 63 роки;

Якщо від 15 до 19 років – у 65 років.

Відтак через поетапне підвищення пенсійного віку, третина українських пенсіонерів не можуть вийти у 60 років на пенсію. Їм доводиться чекати до 63 – 65 років.

За яких умов можна піти на пенсію достроково

У 2023 році це можна зробити за таких умов:

звільнення за станом здоров’я;

страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;

звільнення відбулося не раніше ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку.

Після цього особа повинна звернутися із заявою про призначення пенсії. Крім того, додати до неї копію документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

До теми Підвищення деяких пенсій у 2023 році скасували