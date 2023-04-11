У скільки можна вийти на пенсію в Україні
В Україні вимоги щодо виходу на пенсію у 60 років підвищуються поетапно. Цьогоріч для того, щоб піти на заслужений відпочинок потрібно не менше 30 років страхового стажу.
Читайте також Не лише військовим: кому повернули 30 тисяч доплати
Відтак, у 2023 році вік виходу на пенсію також змінився:
- Якщо страховий стаж становить 30 років, то вийти на пенсію можна у 60 років;
- Якщо стаж від 19 до 29 років – у 63 роки;
- Якщо від 15 до 19 років – у 65 років.
За яких умов можна піти на пенсію достроково
У 2023 році це можна зробити за таких умов:
- звільнення за станом здоров’я;
- страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;
- звільнення відбулося не раніше ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку.
Після цього особа повинна звернутися із заявою про призначення пенсії. Крім того, додати до неї копію документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.
До теми Підвищення деяких пенсій у 2023 році скасували
- На додаток, жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку;
- особи з інвалідністю по зору I групи;
- працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці;
- працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва і праці;
- працівники та службовці, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;
- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби;
- працівники, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими й важкими умовами праці;
- працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років;
- працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера, бортпровідники й бортпровідниці, трактористи, доярки, робітники локомотивних бригад, працівники лісозаготівельних бригад, геологічно-розвідувальних бригад, спортсмени й артисти.