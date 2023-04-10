Нагадуємо, що рішення уряду про скасування доплат обурило населення. Відтак вже у березні була оприлюднена петиція щодо повернення коштів військовим незалежно від їхнього місця перебування.
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Чому скасування доплат була не найкращою ідеєю
У коментарі 24 Каналу юрист Олександр Золотухін пояснив, що після того, як скасували доплати у 30 тисяч гривень, мотивація бійців зменшилася.
Бійцям для того, щоб нести службу у надскладних умовах, потрібна мотивація. Її стало менше, адже на голі виплати вони навіть не можуть повністю забезпечити свої сім'ї, що перебувають у тилу,
– додає Золотухін.
- З лютого 2023 року за новими правила військовослужбовці мають право на додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, якщо безпосередньо беруть участь у бойових діях та перебувають на передовій лінії. А на другій лінії – уже 30 тисяч гривень.
- Доплата у 50 тисяч гривень передбачала, що військовий повинен нести службу у складі певного управління, у тому числі поза зоною ведення бойових дій.
Однак військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню,
– пояснює юрист.
- Найбільше дискусій було навколо виплат у 30 тисяч гривень. Адже їх могли отримати донедавна тільки ті бійці, які проходили службу на територіях, які включені до районів ведення бойових дій.
Зараз за рішенням уряду повернення доплат у 30 тисяч гривень торкнеться не тільки військових, але й осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту та поліцейських.
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Доплати повернули, але не все так однозначно
За словами нардепа Ярослава Железняка, після того, як було прийнято рішення щодо повернення усім військовим доплати у 30 тисяч гривень, декому скоротять зарплати. Про це йдеться у поправці до законопроєкту.
Крім того, нардеп додає, що для того, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно скоріш за все потрібно змінювати бюджет. А економія скорочення до 10 мінзарплат може не спрацювати, адже щодня Україна витрачає на виплати військовим 2,7 мільярда гривень.
Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить,
– написав Железняк.
Саме через це, на його думку, рішення уряду щодо повернення доплат військовим краще поки що називати "обмеженням заробітної плати працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП".