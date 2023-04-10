Нагадуємо, що рішення уряду про скасування доплат обурило населення. Відтак вже у березні була оприлюднена петиція щодо повернення коштів військовим незалежно від їхнього місця перебування.

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Чому скасування доплат була не найкращою ідеєю

У коментарі 24 Каналу юрист Олександр Золотухін пояснив, що після того, як скасували доплати у 30 тисяч гривень, мотивація бійців зменшилася.

Бійцям для того, щоб нести службу у надскладних умовах, потрібна мотивація. Її стало менше, адже на голі виплати вони навіть не можуть повністю забезпечити свої сім'ї, що перебувають у тилу,

– додає Золотухін.

З лютого 2023 року за новими правила військовослужбовці мають право на додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, якщо безпосередньо беруть участь у бойових діях та перебувають на передовій лінії. А на другій лінії – уже 30 тисяч гривень.

якщо безпосередньо беруть участь у бойових діях та перебувають на передовій лінії. А на другій лінії – уже 30 тисяч гривень. Доплата у 50 тисяч гривень передбачала, що військовий повинен нести службу у складі певного управління, у тому числі поза зоною ведення бойових дій.

Однак військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню,

– пояснює юрист.

Найбільше дискусій було навколо виплат у 30 тисяч гривень. Адже їх могли отримати донедавна тільки ті бійці, які проходили службу на територіях, які включені до районів ведення бойових дій.

Зараз за рішенням уряду повернення доплат у 30 тисяч гривень торкнеться не тільки військових, але й осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту та поліцейських.

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Доплати повернули, але не все так однозначно

За словами нардепа Ярослава Железняка, після того, як було прийнято рішення щодо повернення усім військовим доплати у 30 тисяч гривень, декому скоротять зарплати. Про це йдеться у поправці до законопроєкту.

Відтак повернення надбавок захисникам відбудеться шляхом економії зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат.

Крім того, нардеп додає, що для того, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно скоріш за все потрібно змінювати бюджет. А економія скорочення до 10 мінзарплат може не спрацювати, адже щодня Україна витрачає на виплати військовим 2,7 мільярда гривень.

Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить,

– написав Железняк.

Саме через це, на його думку, рішення уряду щодо повернення доплат військовим краще поки що називати "обмеженням заробітної плати працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП".