Во сколько можно выйти на пенсию в Украине

В Украине требования по уходу на пенсию в 60 лет повышаются поэтапно. В этом году для того, чтобы пойти на заслуженный отдых, нужно не менее 30 лет страхового стажа.

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Следовательно, в 2023 году возраст выхода на пенсию также изменился:

  • Если страховой стаж составляет 30 лет, выйти на пенсию можно в 60 лет;
  • Если стаж от 19 до 29 лет – в 63 года;
  • Если от 15 до 19 лет – в 65 лет.

При каких условиях можно уйти на пенсию досрочно

В 2023 году это можно сделать при следующих условиях:

  • увольнение по состоянию здоровья;
  • страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере;
  • увольнение произошло не ранее чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

После этого лицо должно обратиться с заявлением о назначении пенсии. Кроме того, добавить в нее копию документа о выявленном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья и другие документы, необходимые для назначения досрочной пенсии по возрасту.

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  • В дополнение, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавших их до этого возраста;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы;
  • работники, занятые полный рабочий день в подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;
  • работники, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда;
  • работники и служащие, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
  • военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях, а также ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы;
  • работники, имеющие не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда;
  • работники лётного и лётно-испытательного состава при выслуге лет;
  • работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство диспетчера, бортпроводники и бортпроводницы, трактористы, доярки, рабочие локомотивных бригад, работники лесозаготовительных бригад, геологически разведывательных бригад, спортсмены и артисты.