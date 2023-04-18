Хто має право на додаткові 730 гривень

Українки мають право вийти на пенсію до 60 років. Крім того, можуть отримати ще й доплату у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Її виплачують разом із пенсією.

Читайте також Коли НБУ відпустить курс та повернеться до гнучкого курсоутворення: інтерв'ю з Юрієм Гелетієм

Втім відповідно до закону України на усе це мають право жінки, які народили 5 дітей, виховували їх до досягнення шестирічного віку та мають не менше 15 років страхового стажу.

До слова, цього року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2 093 гривень. Відповідно до цього, доплата до пенсії для багатодітних матерів складає 732,55 гривні.

Кому перерахують пенсію

Пенсіонерам, що продовжують працювати попри вік, у квітні перерахували пенсії. При цьому вони будуть нараховані остаточно тільки у червні – одразу за 3 місяці.

До теми Кому взагалі не піднімуть пенсії у 2023 році: назвали 4 категорії

Отримати доплату можуть ті, хто має не менше 35 років стажу та виплати у розмірі 7 тисяч гривень. Крім того, підвищення пенсій торкнеться таких категорій: