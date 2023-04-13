Зокрема, на такому ж рівні залишилися пенсії деяких учасників бойових дій.

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Наприклад, Володимир Шелуденко з Кіровоградської області дивується, чому не змінилася його пенсія.

Маю статус учасника бойових дій (УБД), бо служив в Афганістані. Пенсія з усіма надбавками до березня становила 4 395 гривень, тобто мінімальна для моєї категорії. Міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону кілька разів наголошувала на тому, що підвищення в березні отримають всі. І в постанові про індексацію окремим пунктом зазначалося, що піднімуть мінімальні розміри пенсій для УБД. Начебто тепер вони будуть визначатися не у відсотках, а у твердих розмірах, що становитиме 4 874 гривні. Однак моя пенсія не змінилася. Чому?

Чому не змінилася пенсія

В березні основний розмір вашої пенсії проіндексували, як і обіцяли. Однак базовий розмір пенсії за віком з надбавками все одно залишається нижчим за 210% прожиткового мінімуму, що є мінімальним рівнем пенсії УБД. Тому пенсію, як і раніше, дотягують до 4395,30 гривні.

В проєкті постанови про індексацію пенсій з 1 березня був пункт, який передбачав зміну мінімальних розмірів пенсій для ветеранів війни. Згідно з ним, учасникам бойових дій мінімалку дійсно планували підтягнути на 478,70 гривні, тобто до 4 874 гривень.

Однак, в кінцевому варіанті зазначений пункт з постанови зник. Отже, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій залишається на рівні 210% прожиткового мінімуму.

Таким чином, багато ветеранів підвищення своєї пенсії не побачили. Це також стосується й інших українців з мінімальними пенсіями.