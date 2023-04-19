"Вторая пенсия" не за горами

Новый зарегистрировавшийся в Украине законопроект о накопительных пенсиях предлагает введение обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых в будущем будет выплачиваться "вторая пенсия".

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Такую пенсию могут ввести уже в 2023 году. Сначала из зарплат предлагают вычитать по 1% от суммы.

К слову, для ФЛП участие будет добровольным, а для других категорий работников до 55 лет – обязательным.

От чего будет зависеть накопительный взнос

В проекте указывается, что размер будет зависеть от заработной платы. В этом году он составит 1% суммы, с 2024 года – 1,5%, а с 2025 года – 2%. Кроме того, государство будет дофинансировать взносы, таким образом сумма будет удваиваться.

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Однако главным отличием станет то, что будет создан Единый социальный реестр. Ранее схожие функции выполнял Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.