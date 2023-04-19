"Вторая пенсия" не за горами
Новый зарегистрировавшийся в Украине законопроект о накопительных пенсиях предлагает введение обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых в будущем будет выплачиваться "вторая пенсия".
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К слову, для ФЛП участие будет добровольным, а для других категорий работников до 55 лет – обязательным.
От чего будет зависеть накопительный взнос
В проекте указывается, что размер будет зависеть от заработной платы. В этом году он составит 1% суммы, с 2024 года – 1,5%, а с 2025 года – 2%. Кроме того, государство будет дофинансировать взносы, таким образом сумма будет удваиваться.
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Однако главным отличием станет то, что будет создан Единый социальный реестр. Ранее схожие функции выполнял Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
- Новый реестр будет действовать на основе данных из реестров плательщиков. Также он будет хранить персональную электронную карту с личными данными.
- Важно, в случае введения накопительной пенсии солидарные пенсии не будут отменять. Таким образом, пенсионеры будут получать как обычные выплаты, так и накопленные, которые будут только дополнением.