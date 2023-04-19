"Друга пенсія" не за горами
Новий законопроєкт, який зареєстрували в Україні, про накопичувальні пенсії пропонує запровадження обов'язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких у майбутньому виплачуватиметься "друга пенсія".
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До слова, для ФОПів участь буде добровільною, а для інших категорій працівників до 55 років – обов'язковою.
Від чого залежатиме накопичувальний внесок
У проєкті зазначають, що розмір залежатиме від заробітної плати. Цього року він становитиме 1% від суми, з 2024 року – 1,5%, а з 2025 року – 2%. Крім того, держава дофінансовуватиме внески, таким чином, сума подвоюватиметься.
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Однак головною відмінністю стане те, що буде створений Єдиний соціальний реєстр. Раніше схожі функції виконував Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування.
- Новий реєстр діятиме на основі даних з реєстрів платників. Також, він зберігатиме персональну електронну картку з особистими даними.
- Важливо, у разі запровадження накопичувальної пенсії, солідарні пенсії не скасовуватимуть. Таким чином пенсіонери отримуватимуть як звичайні виплати, так і накопичені, які будуть лише доповненням.