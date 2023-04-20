Пенсия за границей
Пенсионеры, которые получали выплаты наличными в отделение Укрпочты, но сейчас проживают за границей, смогут теперь получать пенсии через международные переводы.
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- Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания).
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- Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном ПФУ.
Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме,
– сообщили в ведомстве.
Какие пенсии в Украине
Средняя пенсия в Украине после мартовской индексации составляет 5 238 гривен. Наивысшую пенсию получают в Киеве – 7 129 гривен, а самую низкую в Тернопольской области – 3 998 гривен.
В апреле прошел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, который касался около 600 тысяч граждан. Повышение было индивидуальным и зависело от нескольких факторов:
- страхового стажа человека (учитывается дополнительный стаж, приобретенный пенсионером, продолжая работать после выхода на пенсию);
- от соотношения между зарплатой, получаемой человеком, и средней зарплатой по стране (так называемый коэффициент заработка).