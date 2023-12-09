Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною: хто отримає 4200 гривень

У поточному році Верховна Рада України прийняла закон щодо додаткових виплат до пенсій для окремих груп громадян. Про те, хто може розраховувати на ці виплати, читайте далі.

Народний депутат Володимир В’ятрович повідомив, що політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

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Там де пам’ятають загиблих – будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв,

– упевнений В’ятрович.

Хто може розраховувати на доплати

Раніше, у травні 2023 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону, згідно з яким борцям за незалежність України, яких було ув’язнено за їхні переконання – надаються надбавки до пенсій у розмірі 4200 гривень на місяць із подальшою індексацією.

На ці доплати можуть розраховувати ті, кого комуністичний режим піддав репресіям із політичних або релігійних міркувань, а саме:

дисиденти;

ті, хто мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

Зверніть увагу! З закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання. Також перебування на високих державних посадах – не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

На скільки зростуть пенсії в Україні

Мінімальна пенсія

Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні наступного року рівень мінімальної пенсії теж зміниться. Сума зросте до 2 361 гривні з 1 січня 2024 року.

Максимальна пенсія

У 2022 та 2023 роках пенсія не змінювалася. Вона становила 2 093 гривні.

Максимальний рівень пенсійних виплат виплачується у десятикратному розмірі, тобто за показниками бюджету на наступний рік – на рівні 23 610 гривень. Сума зросла фактично на 2,6 тисячі гривень.

Середня пенсійна виплата зараз становить 5 311 гривень. У 2024 році вона складатиме до 6 тисяч гривень.