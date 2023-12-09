Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной
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Там, где помнят погибших, будут те, кто защищает живых. Но, наконец, мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев,
– уверен Вятрович.
Кто может рассчитывать на доплаты
Ранее, в мае 2023 года Верховная Рада приняла проект закона, согласно которому борцам за независимость Украины, заключенным за их убеждения – предоставляются надбавки к пенсиям в размере 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.
На эти доплаты могут рассчитывать те, кого коммунистический режим подверг репрессиям по политическим или религиозным соображениям, а именно:
- диссиденты;
- те, кто имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.
На сколько вырастут пенсии в Украине
- Минимальная пенсия
С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.
- Максимальная пенсия
Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.