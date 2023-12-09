Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной

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Там, где помнят погибших, будут те, кто защищает живых. Но, наконец, мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев,

– уверен Вятрович.

Кто может рассчитывать на доплаты

Ранее, в мае 2023 года Верховная Рада приняла проект закона, согласно которому борцам за независимость Украины, заключенным за их убеждения – предоставляются надбавки к пенсиям в размере 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.

На эти доплаты могут рассчитывать те, кого коммунистический режим подверг репрессиям по политическим или религиозным соображениям, а именно:

диссиденты;

те, кто имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Обратите внимание! Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях. Также пребывание на высоких государственных должностях не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.



На сколько вырастут пенсии в Украине

Минимальная пенсия

С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.

Любопытно! В 2022 и 2023 пенсия не менялась. Она составила 2093 гривны.

Максимальная пенсия

Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.