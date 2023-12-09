Народний депутат Володимир В’ятрович повідомив, що політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

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Там де пам’ятають загиблих – будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв,

– упевнений В’ятрович.

Хто може розраховувати на доплати

Раніше, у травні 2023 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону, згідно з яким борцям за незалежність України, яких було ув’язнено за їхні переконання – надаються надбавки до пенсій у розмірі 4200 гривень на місяць із подальшою індексацією.

На ці доплати можуть розраховувати ті, кого комуністичний режим піддав репресіям із політичних або релігійних міркувань, а саме:

дисиденти;

ті, хто мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

Зверніть увагу! З закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання. Також перебування на високих державних посадах – не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

На скільки зростуть пенсії в Україні

Мінімальна пенсія

Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні наступного року рівень мінімальної пенсії теж зміниться. Сума зросте до 2 361 гривні з 1 січня 2024 року.

Цікаво! У 2022 та 2023 роках пенсія не змінювалася. Вона становила 2 093 гривні.

Максимальна пенсія

Максимальний рівень пенсійних виплат виплачується у десятикратному розмірі, тобто за показниками бюджету на наступний рік – на рівні 23 610 гривень. Сума зросла фактично на 2,6 тисячі гривень.