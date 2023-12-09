Народний депутат Володимир В’ятрович повідомив, що політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Читайте також: Як зростуть пенсії після індексації та коли чекати підвищень
Там де пам’ятають загиблих – будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв,
– упевнений В’ятрович.
Хто може розраховувати на доплати
Раніше, у травні 2023 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону, згідно з яким борцям за незалежність України, яких було ув’язнено за їхні переконання – надаються надбавки до пенсій у розмірі 4200 гривень на місяць із подальшою індексацією.
На ці доплати можуть розраховувати ті, кого комуністичний режим піддав репресіям із політичних або релігійних міркувань, а саме:
- дисиденти;
- ті, хто мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.
На скільки зростуть пенсії в Україні
- Мінімальна пенсія
Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні наступного року рівень мінімальної пенсії теж зміниться. Сума зросте до 2 361 гривні з 1 січня 2024 року.
- Максимальна пенсія
Максимальний рівень пенсійних виплат виплачується у десятикратному розмірі, тобто за показниками бюджету на наступний рік – на рівні 23 610 гривень. Сума зросла фактично на 2,6 тисячі гривень.