Как будет проходить индексация

Согласно правительственной программе, пенсия теперь должна составлять 30% среднего заработка. Она должна начисляться с помощью коэффициентов и баллов, позволяющих людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

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Под индексацию подлежат все пенсии. В сентябре заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщала, что повышение пенсий будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты

Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год,

— подчеркнула замглавы Минсоцполитики.

Как вырастут выплаты

Ближайшее повышение пенсий ожидается в январе 2024 года, когда увеличится прожиточный минимум. Напоминаем, что он будет в общей сложности составлять 2920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 гривну. Соответственно, минимальная пенсия будет равна прожиточному минимуму.

А после повышения прожиточного минимума возрастет размер других надбавок, например: за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и другие.

Кроме того, возрастут и максимальные пенсионные выплаты – с 20 930 до 23 610 гривен. Выплаты за сверхурочный стаж также увеличатся – с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год.

Важно! В 2024 году также вырастет пенсия украинцев, выполнивших требования по стажу. В частности, в начале следующего года увеличатся пенсионные выплаты украинцев, достигших 65 лет и имеющих необходимое количество лет страхового стажа.

Их пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты, а значит, вырастет до 2840 гривен.

Кто в первую очередь подпадает под индексацию

В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.

А в марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану. Определенная категория пенсионеров также сможет оформить ежемесячную доплату, которая составит 944 гривны.

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям: