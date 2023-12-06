Как будет проходить индексация
Согласно правительственной программе, пенсия теперь должна составлять 30% среднего заработка. Она должна начисляться с помощью коэффициентов и баллов, позволяющих людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.
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Под индексацию подлежат все пенсии. В сентябре заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщала, что повышение пенсий будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты
Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год,
— подчеркнула замглавы Минсоцполитики.
Как вырастут выплаты
Ближайшее повышение пенсий ожидается в январе 2024 года, когда увеличится прожиточный минимум. Напоминаем, что он будет в общей сложности составлять 2920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 гривну. Соответственно, минимальная пенсия будет равна прожиточному минимуму.
А после повышения прожиточного минимума возрастет размер других надбавок, например: за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и другие.
Кроме того, возрастут и максимальные пенсионные выплаты – с 20 930 до 23 610 гривен. Выплаты за сверхурочный стаж также увеличатся – с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год.
Их пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты, а значит, вырастет до 2840 гривен.
Кто в первую очередь подпадает под индексацию
В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.
А в марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану. Определенная категория пенсионеров также сможет оформить ежемесячную доплату, которая составит 944 гривны.
Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:
- достичь 80 лет и старше;
- самостоятельно проживать;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.