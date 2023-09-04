Будет ли повышение пенсий в 2024 году

Замминистра Дарья Марчак сообщила, что в 2024 году состоится индексация пенсионных выплат, сообщает 24 Канал. Рост пенсий ожидается, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.

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Марчак пояснила, что плановая индексация должна происходить с 1 марта. Однако, учитывая события на фронте, возможны определенные смещения. Также на сроки проведения индексации повлияет время утверждения бюджета на 2024 год.

Дарина Марчак Первый заместитель министра социальной политики Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно говорить в начале 2024 г. после поступления статистических данных за 2023 год.

Также Марчак уточнила, что на размер надбавок напрямую повлияет инфляция. Основной проблемой начисления выплат, по состоянию на сегодняшний день, является невозможность некоторых граждан получить средства из-за пребывания на прифронтовой или оккупированной территории.

Если человек имеет право на пенсию, то начисления производятся. Вопрос состоит в том, имеет ли человек возможность физически снять деньги с карты, если он проживает на временно оккупированной территории. Вот на это мы не можем повлиять.

– объяснила чиновник.

Также в этом году в ПФУ решили проблему предоставления пенсии гражданам Украины, оказавшимся заграницей, в результате военной агрессии России против Украины. Также отработали механизм помощи лицам, которые находятся на оккупированной или прифронтовой территории, где нет действующего Пенсионного фонда.

Украинцы, могут обратиться онлайн через личный кабинет на сайте ПФУ или воспользоваться приложением "Дія" для возобновления или начисления выплат.