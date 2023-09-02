Возобновление пенсионных выплат
Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области Елена Зорка объяснила, в каких случаях внутренне перемещенные лица могут возобновить пенсионные выплаты при переезде. Для этого им нужен подлинник пенсионного дела.
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В случае, если ВПЛ переезжает на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу, то его или ее пенсионное дело пересылается по новому месту жительства.
В Пенсионном фонде говорят, что с 2014 года по 2022 год у украинцев была возможность обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о запросе пенсионного дела по новому месту жительства.
Впрочем, на сегодняшний день получить нужные документы из Крыма почти невозможно. А значит, основания для проведения выплат пенсии тоже нет.
Почему украинцы не будут получать повышение пенсий
Известно, что до конца 2023 года повышать пенсии в Украине не собираются. Вероятно, это продлится до 2024 года.
В Минсоцполитики объясняют, что сейчас выплаты пенсионерам на достаточном уровне. На сегодня средняя пенсия в Украине составляет 5 311 гривен. За год она выросла на 20%, то есть на 874 гривны.
- Сейчас 1,1 миллиона человек (10,4%) получают более 10 тысяч гривен;
- 2,45 миллиона человек (23,2%) – от 5 до 10 тысяч гривен;
- 1,59 миллиона человек (15%) – от 4 до 5 тысяч гривен;
- 2,24 миллиона человек (21,3%) – от 3 до 4 тысяч гривен;
- 3,1 миллиона человек (42,7%) – от 2 до 3 тысяч гривен;
- 63,6 тысячи человек (0,7%) – до 2 тысяч гривен.