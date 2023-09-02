Возобновление пенсионных выплат

Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области Елена Зорка объяснила, в каких случаях внутренне перемещенные лица могут возобновить пенсионные выплаты при переезде. Для этого им нужен подлинник пенсионного дела.

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В случае, если ВПЛ переезжает на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу, то его или ее пенсионное дело пересылается по новому месту жительства.

Интересно, что в случае, когда переселенцы проживали на временно оккупированной территории, например Крым, и получали после аннексии там пенсию, могут возникнуть проблемы. Ведь оригиналы находящихся в Крыму пенсионного дела не пересылают по новому месту проживания.

В Пенсионном фонде говорят, что с 2014 года по 2022 год у украинцев была возможность обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о запросе пенсионного дела по новому месту жительства.

Впрочем, на сегодняшний день получить нужные документы из Крыма почти невозможно. А значит, основания для проведения выплат пенсии тоже нет.

Почему украинцы не будут получать повышение пенсий

Известно, что до конца 2023 года повышать пенсии в Украине не собираются. Вероятно, это продлится до 2024 года.

В Минсоцполитики объясняют, что сейчас выплаты пенсионерам на достаточном уровне. На сегодня средняя пенсия в Украине составляет 5 311 гривен. За год она выросла на 20%, то есть на 874 гривны.