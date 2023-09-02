Відновлення пенсійних виплат
Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду у Київській області Олена Зорка пояснила у яких випадках внутрішньо переміщені особи можуть відновити пенсійні виплати при переїзді. Для цього їм потрібен оригінал пенсійної справи.
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У випадку, коли ВПО переїздить на постійне чи на тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці, то його чи її пенсійна справа пересилається за новим місцем проживання.
У Пенсійному фонді кажуть, що з 2014 року до 2022 року в українців була можливість звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання.
Втім на сьогодні отримати потрібні документи з Криму майже неможливо. А отже підстави для проведення виплат пенсії теж немає.
Чому українці не отримуватимуть підвищення пенсій
Відомо, що до кінця 2023 року підвищувати пенсії в Україні не збираються. Ймовірно це триватиме до 2024 року.
В Мінсоцполітики пояснюють, що зараз виплати для пенсіонерів на достатньому рівні. Станом на сьогодні середня пенсія в Україні становить 5 311 гривень. За рік вона зросла на 20%, тобто на 874 гривні.
- Зараз 1,1 мільйона осіб (10,4%) отримують понад 10 тисяч гривень;
- 2,45 мільйона осіб (23,2%) – від 5 до 10 тисяч гривень;
- 1,59 мільйона осіб (15%) – від 4 до 5 тисяч гривень;
- 2,24 мільйона осіб (21,3%) – від 3 до 4 тисяч гривень;
- 3,1 мільйона осіб (42,7%) – від 2 до 3 тисяч гривень;
- 63,6 тисячі осіб (0,7%) – до 2 тисяч гривень.