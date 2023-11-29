Пенсії в Україні: наскільки збільшаться виплати у 2024 році

У 2024 році пенсіонерів очікують зміни. Вони пов'язані з новими розмірами як мінімальної, так і максимальної пенсії. Підвищення пенсій також закладено у проєкт державного бюджету на 2024 рік.

В Україні наступного року буде запущено пенсійну реформу. Її мета – довести рівень виплат до 30-50% середньої зарплати, а також зрівняти старі та нові пенсії.

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На скільки зростуть пенсії в Україні

Мінімальна пенсія

Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні наступного року рівень мінімальної пенсії теж зміниться. Сума зросте до 2 361 гривні з 1 січня 2024 року.

Максимальна пенсія

У 2022 та 2023 роках пенсія не змінювалася. Вона становила 2 093 гривні.

Максимальний рівень пенсійних виплат виплачується у десятикратному розмірі, тобто за показниками бюджету на наступний рік – на рівні 23 610 гривень. Сума зросла фактично на 2,6 тисячі гривень.

Індексація 2024: кого чекає

Середня пенсійна виплата зараз становить 5 311 гривень. У 2024 році вона складатиме до 6 тисяч гривень.

Наступного року для деяких категорій громадян передбачена індексація, як було цьогоріч навесні. Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: в січні, березні та липні.

З січня підвищення отримують ті, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії. Про це ми писали вище. У січні та липні пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії у 65 років з повним страховим стажем, можуть розраховувати на нові пенсії.

Йдеться про чоловіків, які заробили 35 років стажу, та про жінок, які мають 30 років пенсійного стажу. Ця виплата розраховується виходячи з мінімальної зарплати, яка підвищиться з 1 січня – до 2840 гривень, а з 1 квітня – 3200 гривень в місяць.

У березні підвищення чекатиме усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом.

Якщо пенсіонер отримав потрібну кількість стажу до свого 65-річчя, його пенсія буде зростати з кожною індексацією. У 2024 році для неї буде впроваджено нові правила – зокрема, запровадять так звані пенсійні бали.