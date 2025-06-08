Частина пенсіонерів отримає виплати наперед

Деякі українські пенсіонери мають можливість отримати пенсію авансом – одразу за пів року. Хто може скористатися цією опцією та як оформити виплати наперед, читайте далі.

Хто може отримати пенсію наперед

Українські пенсіонери, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати пенсію одразу за пів року наперед. Така можливість передбачена чинним пенсійним законодавством, нагадує 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Переоформлення пенсії: як перейти з пенсії за вислугою років на пенсію за віком

Таким чином, відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", авансова виплата доступна лише тим, хто назавжди залишає країну.

Як отримати пенсію наперед Щоб отримати кошти, потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ з відповідною заявою, паспортом для виїзду за кордон із позначкою про ПМП або документом, що посвідчує іноземця чи особу без громадянства, а також довідкою про зняття з реєстрації в Україні.

Чи втрачає пенсіонер право на виплати при виїзді за кордон

Після зняття з обліку пенсію за шість місяців зарахують на банківську картку протягом місяця. Водночас після оформлення ПМП більшість пенсіонерів втрачають право на подальші виплати з України.

Винятки можливі лише за міжнародними угодами. Однак ті ж, хто виїхав тимчасово, зокрема через війну, можуть і надалі отримувати пенсію, але з обов’язковим щорічним підтвердженням особи.